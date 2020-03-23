Коронавирус в России предложили законодательно признать форс-мажором

Агентство стратегических инициатив предлагает признать пандемию коронавируса обстоятельством непреодолимой силы для предприятий малого и среднего бизнеса, а также представителей ряда отраслей, включая транспорт, машиностроение, индустрию гостеприимства и общественного питания. Об этом со ссылкой на письмо руководителя Агентства Светланы Чупшевой к первому вице-премьеру Андрею Белоусову пишет "Российская газета".

Признание коронавируса форс-мажором позволит бизнесу получить отсрочку при невозможности исполнить те или иные обязательства. Согласно статье 401 Гражданского кодекса, только обстоятельства непреодолимой силы могут снять с предпринимателя эту ответственность.

Также в АСИ предлагают временно ввести для малого и среднего бизнеса налоговые каникулы, мораторий на начисление и уплату арендных платежей, амнистию по штрафам, начисленным в 2020 году, запрет на новые штрафы до 1 сентября.