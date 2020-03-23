В России число заболевших коронавирусом выросло до 438 человек

По состоянию на 23 марта в России коронавирусом заразилось 438 человек, сообщают в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. В Татарстане по-прежнему шесть заболевших, все случаи завозные.

За минувшие сутки COVID-19 выявили у 71 человека, все случаи зарегистрированы в Москве. По выздоровлению из московской больницы выписан один человек, всего таким образом число выздоровевших достигло 17 человек, из них 14 граждан России, 2 граждан КНР, 1 гражданин Италии.

Напомним, что с сегодняшнего дня Россия закрывает авиасообщение со всеми странами мира, исключения составят регулярные рейсы из Москвы.