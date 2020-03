«Ковидиот». Для граждан, скупающих туалетную бумагу из-за коронавируса, придумали название

"Ковидиот" ( в оригинале Covidiot) - такое слово появилось в английском словаре сленга Urban Dictionary. Оно обозначает одновременно граждан, излишне паникующих из-за COVID-19, и тех, кто игнорирует меры предосторожности.

"Did you see that covidiot with 300 rolls of toilet paper in his basket?" (Вы видели этого ковидиота с 300 рулонами туалетной бумаги в его корзине?)

"That covidiot is hugging everyone she sees" (Этот ковидиот обнимает всех, кого видит) - такие примеры употребления термина приведены в словаре.

Напомним, что в Казани жители также подверглись "ковидиотизму": корреспондент ProKazan.ru прогулялся по гипермаркетам и проверил, что скупают горожане.