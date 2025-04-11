Учительницу в Казани оштрафовали на 30 тысяч рублей из-за поста

В Казани суд рассмотрел административное дело против преподавательницы начальных классов, которая в соцсети «Одноклассники» разместила пост о человеке, включённом в реестр иностранных агентов, не указав его официальный статус. Решение опубликовано на сайте суда.

Как следует из материалов дела, женщина процитировала иноагента и посоветовала подписчикам послушать его музыкальный альбом. После этого ей направили официальное уведомление с требованием устранить нарушение и добавить соответствующую пометку. Однако письмо, отправленное по адресу её проживания, не было вручено и вернулось обратно с отметкой «Возврат».

Суд квалифицировал действия женщины как нарушение законодательства, предусмотренное частью 42 статьи 19.5 КоАП РФ, и назначил ей штраф в размере 30 тысяч рублей. При этом сама обвиняемая свою вину не признала.