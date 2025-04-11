Новости Казани
· 16+ · Екатерина Елисеева

Учительницу в Казани оштрафовали на 30 тысяч рублей из-за поста

Суд квалифицировал действия женщины как нарушен...

pixabay.com

Подписаться на Дзен.канал

В Казани суд рассмотрел административное дело против преподавательницы начальных классов, которая в соцсети «Одноклассники» разместила пост о человеке, включённом в реестр иностранных агентов, не указав его официальный статус. Решение опубликовано на сайте суда.

Как следует из материалов дела, женщина процитировала иноагента и посоветовала подписчикам послушать его музыкальный альбом. После этого ей направили официальное уведомление с требованием устранить нарушение и добавить соответствующую пометку. Однако письмо, отправленное по адресу её проживания, не было вручено и вернулось обратно с отметкой «Возврат».

Суд квалифицировал действия женщины как нарушение законодательства, предусмотренное частью 42 статьи 19.5 КоАП РФ, и назначил ей штраф в размере 30 тысяч рублей. При этом сама обвиняемая свою вину не признала.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

Правила техосмотра автомобилей в Татарстане в 2025 году: что надо знать

Новости Татарстана

6 часов назад

Региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей»

как выглядит клоп постельный фото самка и самец

Лонгриды

день назад

Первые укусы и боррелиоз уже в Казани: что делать и кто в группе риска

Интересное в Казани

3 дня назад

Конкурс "Мисс и Миссис Бизнес Татарстан": Финалисты — бизнеследи, открывающие новые горизонты талантов

ремонт кожи сидений автомобиля в москве в Москве

Не у нас

день назад

30-летний житель Ногинска стал первой жертвой из-за атак ИИ

Новости Татарстана

день назад

В 49 лет умер известный журналист и телеведущий Радик Фархуллин

Новости Татарстана

день назад

Скоро еще на 2 трассах РТ введут оплату по транспондеру

Новости Татарстана

день назад

Энгель Фаттахов уволен с поста главы района Татарстана

Не у нас

7 часов назад

В Екатеринбурге башенный кран раздавил рабочего
Новости Казани
день назад

На 3 этап благоустройства Голубых озер потратят 121,5 млн рублей

Тендер был опубликован 8 апреля

Не у нас

2 часа назад

Археологи доказали роль мамонтов в воспитании детей палеолита

Интересное в Казани

4 часа назад

Бомба замедленного действия: казанский стоматолог рассказала, почему 85% людей обречены на удаление зубов мудрости

Не у нас

3 часа назад

Учёные из Калифорнии раскрыли причину повышенного болевого порога у женщин

Новости Татарстана

4 часа назад

В Челнах водитель BMW сбил столб и попал в больницу
Учительницу в Казани оштрафовали на 30 тысяч ру...
Новости Казани
5 минут назад

Учительницу в Казани оштрафовали на 30 тысяч рублей из-за поста

Новости Казани

4 часа назад

Жительница Казани может не попасть в колонию после нападения на сына с ножом

Новости Татарстана

5 часов назад

Татарстанца обвиняют в убийстве инвалида и хищении

Не у нас

5 часов назад

Экологи заявили, что звери и птицы часто испытывают состояние опьянения
Как казанцы экономят на еде: рассказываем, где ...
Интересное в Казани
4 дня назад

Как казанцы экономят на еде: рассказываем, где взять пиццу дешевле, чем в меню