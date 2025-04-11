Учёные из Калифорнии раскрыли причину повышенного болевого порога у женщин
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Исследователи из Калифорнийского университета сделали интересное открытие, которое может объяснить, почему женщины зачастую легче переносят боль по сравнению с мужчинами. Как выяснилось, такие гормоны, как эстроген и прогестерон, играют ключевую роль — они стимулируют иммунные клетки на выработку природных обезболивающих веществ.
Учёные установили, что эти гормоны активируют регуляторные Т-клетки, которые способны подавлять болевые сигналы ещё до того, как они достигают головного мозга. Этот эффект наблюдался исключительно у самок лабораторных мышей. У самцов подобной реакции замечено не было.
Эксперимент показал, что при устранении этих Т-клеток чувствительность к боли у самок резко возрастала, тогда как самцы практически не испытывали изменений. Это открытие, считают специалисты, может стать основой для разработки индивидуальных методов лечения боли, учитывающих пол пациента, пишет Политаналитика.
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