Учёные из Калифорнии раскрыли причину повышенного болевого порога у женщин

Исследователи из Калифорнийского университета сделали интересное открытие, которое может объяснить, почему женщины зачастую легче переносят боль по сравнению с мужчинами. Как выяснилось, такие гормоны, как эстроген и прогестерон, играют ключевую роль — они стимулируют иммунные клетки на выработку природных обезболивающих веществ.

Учёные установили, что эти гормоны активируют регуляторные Т-клетки, которые способны подавлять болевые сигналы ещё до того, как они достигают головного мозга. Этот эффект наблюдался исключительно у самок лабораторных мышей. У самцов подобной реакции замечено не было.

Эксперимент показал, что при устранении этих Т-клеток чувствительность к боли у самок резко возрастала, тогда как самцы практически не испытывали изменений. Это открытие, считают специалисты, может стать основой для разработки индивидуальных методов лечения боли, учитывающих пол пациента, пишет Политаналитика.