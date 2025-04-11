В Татарстане с виновника ДТП взыскана компенсация за травмы ребенка

Суд в Татарстане удовлетворил иск прокуратуры и обязал жителя Удмуртии выплатить 100 тысяч рублей компенсации 13-летнему пассажиру, пострадавшему в ДТП на трассе М-7.

Авария произошла 17 июля 2024 года в Рыбно-Слободском районе. Столкнулись «KIA CARNIVAL» и «Hyundai Solaris», в результате чего ребёнок получил лёгкие травмы. Водитель «KIA» признан виновным и привлечён к административной ответственности.

Прокуратура подала иск в интересах пострадавшего. Суд согласился с доводами надзорного органа, а исполнение решения остаётся под его контролем.

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