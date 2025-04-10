Энгель Фаттахов уволен с поста главы района Татарстана

Прокуратура Актанышского района Республики Татарстан провела проверку соблюдения законодательства о противодействии коррупции. В ходе надзорных мероприятий были установлены серьёзные нарушения, допущенные бывшим руководителем района Энгелем Фаттаховым в период с 2018 по 2022 год.

По данным прокуратуры, находясь одновременно в должности главы муниципалитета и депутата сельсовета, Фаттахов оказался в конфликте интересов. Он направлял письма в адрес ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление РТ» с рекомендацией заключать госконтракты с компаниями ООО «ПСК Спецстрой» и ООО «Стройком», которые в это время выполняли строительные работы в его личном доме.

Надзорное ведомство потребовало досрочно прекратить депутатские полномочия Фаттахова из-за утраты доверия. Однако сам чиновник решил уйти по собственному желанию. Прокуратура не согласилась с такой формулировкой ухода и обратилась в суд с иском об изменении основания прекращения полномочий. Суд поддержал позицию ведомства, постановив официально признать утрату доверия причиной отставки. Пока решение не вступило в законную силу.

Кроме того, в отношении Фаттахова возбуждено уголовное дело. Его подозревают в получении крупной взятки — более 21 миллиона рублей. По версии следствия, вознаграждение он получил от представителей тех же строительных компаний за содействие в получении подрядов и лоббирование интересов при заключении муниципальных контрактов. Расследование продолжается.