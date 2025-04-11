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В Челнах водитель BMW сбил столб и попал в больницу

Не справившись с управлением и не выбрав безопа...

Екатерина Елисеева

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Утром в Набережных Челнах произошло серьёзное ДТП, в котором легковой автомобиль снес столб освещения и опрокинулся. Авария случилась около 8:10 утра, сообщили в городской Госавтоинспекции.

По предварительной информации, 37-летний водитель BMW-325 двигался в сторону Производственного проезда со стороны проспекта Хасана Туфана. Не справившись с управлением и не выбрав безопасную скорость, он задел бордюр разделительной полосы, после чего автомобиль врезался в опору освещения и перевернулся.

Водитель получил ушибы и был госпитализирован. Обстоятельства аварии уточняются.

Ранее мы писали о том, что жительница Казани может не попасть в колонию после нападения на сына с ножом.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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