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В 49 лет умер продюсер службы новостей ТНВ Радик Фархуллин

С 2003 года работал на телеканале «Новый Век»

pixabay.com

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На 50-м году жизни после тяжёлой болезни скончался продюсер новостей ТНВ Радик Нурисламович Фархуллин. Информация о церемонии прощания будет сообщена дополнительно.

Более 25 лет он посвятил телевидению, стоял у истоков спутникового вещания Татарстана и стал одним из ведущих специалистов медиахолдинга ТНВ. Свою карьеру начинал как учитель, но с 1999 года перешёл в журналистику и быстро стал заметной фигурой на региональном телевидении.

С 2003 года работал на телеканале «Новый Век», где освещал широкий круг тем — от политики до чрезвычайных происшествий. Занимался новостями, аналитикой и журналистскими расследованиями, был включён в президентский пул и команду спецкорреспондентов Правительства РТ.

Позже он возглавил редакции русскоязычных программ ТНВ и «ТНВ-Планета», а с 2016 года курировал ежедневные выпуски новостей, включая специальные эфиры крупных событий и праздников.

Фархуллин отличался высоким профессионализмом, умением организовать работу коллектива и тонким чувством информационной повестки. Его труд отмечен рядом наград, включая премию «Хрустальное перо» и звание заслуженного работника печати и массовых коммуникаций Татарстана.

Он навсегда останется в памяти как человек, искренне преданный своей профессии.

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