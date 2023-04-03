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Владимир Путин выбрал местом проведения саммита БРИКС в 2024 году Казань

Путин выбрал Казань в качестве места проведения саммита БРИКС в следующем году
Владимир Путин выбрал местом проведения саммита БРИКС в 2024 году Казань

Фото: открытые источники

Российский президент Владимир Путин выбрал Казань городом, который примет в 2024 году встречу глав государства БРИКС - Бразии, России, Индии, Китая и Южной Африки.

Глава государства подписал соответствующий указ.

"Определить город Казань местом проведения в 2024 году встречи глав государств БРИКС", — говорится в документе.

Председателем организационного комитета Путин назначил своего помощника Юрия Ушакова. Основной же состав оргкомитета, согласно указу, должен быть сформирован и утвержден до начала мая.

В 2024 году принимать БРИКС должна была Бразилия, однако власти этой страны предложили РФ обмен - Россия примет саммит в 2024-м, а Бразилия - в 2025-м.
Дело в том, что в следующем году Бразилии предстоит принять "большую двадцатку".

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