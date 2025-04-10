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Правила техосмотра автомобилей в Татарстане в 2025 году: что надо знать

Как часто нужно проходить техосмотр?

pixabay.com

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Техосмотр — это проверка технического состояния автомобиля, цель которой — выявление возможных неисправностей. Процедура строго регламентирована и включает в себя ряд обязательных требований, которые в ближайшее время претерпят изменения.

Как часто нужно проходить техосмотр

По действующим правилам, новые легковые авто, мотоциклы и малотоннажные грузовики (до 3,5 тонн) освобождаются от осмотра в первые четыре года эксплуатации. С 4 до 10 лет техосмотр нужно проходить раз в два года, а для машин старше 10 лет — ежегодно.

Для транспорта, используемого в коммерческих целях (например, такси, автобусы и тяжелые грузовики), требования строже: в течение первых пяти лет — один раз в год, после этого — дважды в год.

Как проходит техосмотр

С января 2025 года вводится единый порядок: проверку можно проходить в любом аккредитованном пункте, независимо от региона регистрации авто или места жительства владельца. При себе необходимо иметь паспорт и один из документов на автомобиль (СТС, ПТС или аналогичный).

Перед началом осмотра проводится сверка VIN-номера и других идентификационных данных. Если информация не совпадает или номера отсутствуют, техосмотр не проводится, а сведения об этом передаются в ЕАИС — систему, доступную для страховщиков и полиции.

Если всё в порядке, водитель оплачивает услугу, и начинается процедура. Машину фотографируют до и после осмотра — на снимках должны быть видны номер, дата и координаты. Эти фотографии хранятся не менее пяти лет.

В рамках проверки специалисты оценивают состояние тормозов, рулевого управления, света, стеклоочистителей, шин и дисков. По итогам выдается диагностическая карта с подписью специалиста.

Особенности для автобусов и грузовиков

Транспорт массой свыше 3,5 тонн проходит техосмотр ежегодно в течение первых пяти лет, далее — дважды в год. Что касается автобусов, то с 2021 года их проверка проводится при участии инспектора ГИБДД. Для этого необходимо подать заявку за пять рабочих дней до осмотра, выбрав оператора, аккредитованного по категориям М2 и М3.

Нововведения с 2025 года

Главное изменение — цифровизация процесса. Все результаты техосмотра будут автоматически загружаться в государственную информационную систему. Это упростит контроль за состоянием автопарков, снизит риски фальсификаций и позволит оперативно выявлять неисправности. Водители и компании смогут легко отслеживать состояние своих машин и своевременно планировать обслуживание, пишет «Татар-информ».

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