Жительница Казани Елена планировала лишь быстро проверить зубы перед отпуском, у стоматолога она не была уже год. Но вместо быстрого осмотра девушка оказалась в кресле хирурга. "Врач настаивал, что один зуб якобы безнадёжен и требует немедленного удаления с последующей имплантацией", - рассказывает женщина. Под давлением специалиста она согласилась на операцию, получив расчет стоимости на 100 тысяч рублей.

Каково же было её удивление, когда через месяц, уже после отпуска, другой стоматолог, просмотрев снимки, заявил: "Этот зуб можно спасти обычным лечением!". Оказалось, показания к удалению сильно преувеличены. "Я чувствовала себя обманутой! Хорошо, что не успела удалить зуб и решила сходить к другому врачу”, - признаётся Елена.

Многие пациенты боятся визита к стоматологу, опасаясь не только болевых ощущений, но и внезапных затрат на “необязательные” процедуры - от отбеливания и фторирования до коронок и имплантации.

Редакция ProKazan поговорила со стоматологом казанской клиники «Фэмели Дент» Анной Константиновной Папай, чтобы узнать, как не запутаться в назначениях и за какие процедуры не стоит переплачивать.

— Анна Константиновна, есть ли в стоматологии популярные мифы о процедурах, которые на самом деле не всегда оправданы?



— Да, таких мифов немало. Например, миф о том, что профессиональная чистка вредна для эмали. На самом деле она помогает защитить зубы, потому что удаляет налёт и камень, которые вызывают кариес и воспаления дёсен.

Другой миф — «отбеливание всегда вредит зубам». Современные методы отбеливания под контролем врача безопасны. Проблемы могут возникнуть только при домашнем отбеливании без рекомендаций специалиста.

Также часто слышу опасения по поводу имплантатов, что они могут отторгаться. Однако статистика успешных имплантаций высока — 95–98%. Проблемы возникают редко и чаще всего из-за неправильного ухода после установки.

Ещё один миф — «если зуб не болит, значит всё хорошо». Кариес и пародонтит могут развиваться бессимптомно, поэтому регулярные осмотры и профилактика крайне важны.

Ну и миф о молочных зубах, что их не нужно лечить. Это совершенно неправильно, так как запущенные молочные зубы могут привести к проблемам с прикусом и здоровьем постоянных зубов.

Кстати, сейчас в клинике «Фэмели Дент» проходит акция.

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— Когда пациенту действительно нужно делать профессиональную чистку зубов, а когда можно обойтись без неё?



— Профессиональную чистку стоит делать обязательно раз в полгода. Она помогает предотвратить кариес, сохранить здоровье дёсен и поддерживать естественную белизну зубов.

Но бывают ситуации, когда чистка нужна еще чаще. Например, если появляются воспаления, кровоточивость, неприятный запах или пигментация эмали.

Если зубы стали чувствительными или покрылись налётом, который не удаляется обычной чисткой, это также сигнал к тому, что нужна профессиональная чистка.

Если же пациент недавно был у стоматолога, зубы чистые, а дёсны здоровы, чистку можно отложить, особенно если прошло меньше 6 месяцев с последнего визита.



Профессиональная чистка обязательна перед установкой брекетов, виниров или коронок, чтобы предотвратить воспаления и продлить срок службы конструкций.

— Как отличить полезные процедуры от тех, которые могут быть излишними или даже вредными для здоровья зубов?

— Отличить полезные процедуры от сомнительных можно, задав себе несколько вопросов: есть ли медицинские показания, какие риски и альтернативы существуют, можно ли отложить процедуру?

Полезные и обоснованные процедуры включают профессиональную чистку зубов, реминерализацию, которая укрепляет эмаль, и фторирование, которое защищает зубы от кариеса.

Стоит быть осторожными с частым отбеливанием, так как оно может повредить эмаль и усилить чувствительность. Глубокое фторирование без показаний может привести к избытку фтора, что изменяет цвет эмали.

Удаление здоровых зубов ради имплантации — это излишняя мера. Если зуб можно сохранить, лучше оставить его.

Конечно, любую процедуру важно обсуждать с врачом: зачем она нужна, есть ли альтернатива, насколько она безопасна и актуальна именно в вашем случае.

— Какие процедуры в стоматологии можно пропустить или отложить без угрозы для здоровья, если бюджет ограничен?



— Если бюджет ограничен, то эстетические процедуры, такие как отбеливание, установка виниров и коррекция формы зубов, можно отложить. Если нет проблем с прикусом или зубами, то такие процедуры не являются необходимыми.

То же самое касается брекетов, если прикус не вызывает проблем. Также можно отложить глубокое фторирование и реминерализацию, если эмаль в хорошем состоянии и нет жалоб на чувствительность.

Однако с лечением кариеса нельзя медлить. На ранних стадиях кариес можно вылечить недорого и быстро, но если запустить его, потребуется гораздо более сложное и дорогое лечение пульпита или периодонтита.

Не стоит откладывать и лечение воспалённых дёсен, а также замену старых протезов, которые могут привести к болям и повреждениям слизистой.

— Бывают ли случаи, когда пациенты просят провести странные или ненужные процедуры? Что вы им советуете?



— Таких случаев немало. Например, однажды ко мне пришла девушка с просьбой подпилить её клыки, чтобы зубы стали как у кошки. Я объяснила, что такая процедура может привести к чувствительности и повреждению эмали. Вместо этого мы сделали профессиональную чистку и отбеливание.

Был случай, когда мужчина хотел установить золотые коронки, не из медицинских, а из эстетических соображений. Я рассказала о сложностях ухода за такими коронками и предложила керамику — более практичный и безопасный вариант.

Однажды ко мне пришла девушка с желанием удалить здоровые зубы мудрости, потому что она прочитала, что это нужно делать. Мы сделали снимки и объяснили, что зубы здоровы и их не стоит удалять.

Ещё один интересный случай — мальчик, который во время игры на площадке случайно получил травму зуба. Он сильно ударился, и в зубе оказался большой камень. На приёме ему пришлось 30 минут вытаскивать этот камень. Вроде бы незначительная травма, но насколько важна своевременная помощь и диагностика! Такие моменты показывают, как важно не затягивать с визитом к стоматологу даже после самых мелких травм.

Хороший стоматолог — это не тот, кто соглашается на каждую просьбу пациента, а тот, кто умеет вовремя сказать: «Стоп, давайте разберёмся».

Врач всегда исходит из показаний, состояния зубов и индивидуальных особенностей пациента — от возраста до бюджета. Задача не в том, чтобы согласиться на всё, а в том, чтобы помочь человеку принять осознанное решение.

Уважение к пациенту — это честность. Поэтому не стесняйтесь спрашивать, зачем нужна та или иная процедура. Стоматология — это не про навязывание, а про помощь.