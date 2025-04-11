Тысячи лет назад зубы мудрости были неотъемлемой частью выживания: люди жевали жёсткую пищу, не знали о существовании кастрюль и блендеров, поэтому самые дальние зубы были вовсе не лишними. Но эволюция решила иначе. Сегодня зубы мудрости всё чаще становятся проблемой — они болят, не помещаются в челюсть, провоцируют воспаления и толкают остальные зубы. Ирония в том, что многим из нас они даже не нужны.

Согласно данным Американской ассоциации челюстно-лицевых хирургов, примерно у 85% людей рано или поздно возникает необходимость удаления зубов мудрости. В то же время примерно у трети людей они вообще не формируются — природа будто «передумала».

Так что же делать, если «восьмёрки» всё-таки прорезались? Обязательно ли их удалять? Иликому-то ои действительно могут принести пользу? На эти вопросы ответила стоматолог-хирург, имплантолог клиники «Ир Дент» в Казани Хадж Али Надин Абдалла. Её опыт — это десятки сложных операций и нестандартных случаев, от пересадки зубов до вытягивания их на мини-винтах.

— Если зуб мудрости здоров, нужно ли его удалять? Когда это действительно оправдано?

— Удаление зубов мудрости должно быть строго по показаниям. Если зуб стоит ровно, не мешает соседним, не разрушен кариесом, и пациент может хорошо его очищать — тогда трогать его не нужно. Но, к сожалению, это редкость. В большинстве случаев «восьмёрки» расположены так, что их сложно чистить. Там часто образуется кариес, который долго остаётся незамеченным и доходит до нерва. Тогда зуб начинает болеть, и спасти его уже сложно. Кстати, ранее мы говорили о том, как кариес становится незаметной эпидемией.

Есть и другие причины для удаления: если зуб мудрости давит на соседний, разрушает корень седьмого зуба или в кости начинает формироваться фолликулярная киста — это тоже повод действовать. Причём такие процессы могут проходить бессимптомно. Поэтому даже если зуб не беспокоит, я рекомендую делать рентгеновские снимки раз в 1–2 года, чтобы контролировать его состояние.

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— Есть мнение, что зубы мудрости могут смещать остальные зубы, даже если растут ровно. Так ли это?



— Это не миф — зубы мудрости действительно могут смещать остальные зубы, даже если сами они не прорезались. Когда «восьмёрка» лежит горизонтально в кости и не может нормально вырасти, она начинает давить на седьмой зуб. Этот толчок передаётся дальше по цепочке — и чаще всего страдают передние зубы. Так и появляется скученность зубов, которую пациенты часто замечают уже после ортодонтического лечения, когда всё вроде бы было идеально.

Поэтому важно не ждать, пока зубы начнут «вставать забором», а заранее делать снимки и контролировать положение зубов мудрости. Особенно если в планах — брекеты или уже пройдено ортодонтическое лечение.

— Правда ли, что чем позднее удаляется зуб мудрости, тем сложнее проходит заживление?

— Да, чем старше пациент, тем сложнее проходит не только само удаление, но и восстановление после него. В молодом возрасте — например, у подростков — ткани быстрее регенерируют, и организм легче справляется с травмой. У пациентов в 40–50 лет, особенно при наличии хронических заболеваний, заживление может быть заметно дольше и сложнее. Снижается общий уровень регенерации, и повышается риск осложнений.

Всё это влияет на сложность операции. Поэтому в США, например, существует практика профилактического удаления зубов мудрости ещё в подростковом возрасте, до появления проблем. У нас в России эта тенденция активно развивается и всё чаще подростков приводят к ортодонтам заранее — и если есть показания, зубы удаляют вовремя.

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— Бывают ли случаи, когда зуб мудрости полезен? Например, можно ли использовать его как запасной?

— Да, бывают случаи, когда зуб мудрости можно не просто сохранить, а использовать с пользой. Например, при разрушении одного из жевательных зубов — шестого или седьмого — его можно заменить собственным зубом мудрости. Это называется аутотрансплантация, и методика далеко не новая: ей десятки лет, просто в России она только начала набирать популярность.

Пересадка проводится одномоментно: удаляется разрушенный зуб, и сразу в эту же лунку пересаживается «восьмёрка». Зуб фиксируется шиной к соседним, накладываются швы — и начинается заживление. Через пару недель он уже становится более стабильным. Далее важно пролечить его каналы, так как зуб уже не будет живым, и обязательно покрыть коронкой — чтобы он полноценно работал в зубном ряду.

Подходит такая процедура пациентам младше 30 лет, у которых хорошая регенерация тканей. У детей шансы приживления ещё выше: у них зубы иногда можно сохранить живыми, особенно если корень ещё не полностью сформирован. У взрослых же жизнеспособность пересаженного зуба ниже, но всё равно успешность высокая — до 80% приживаемости.

К сожалению, пациенты редко знают, что такая возможность вообще существует. Многие сразу настраиваются на имплантацию, хотя иногда собственный зуб — лучшее решение.

— Какие современные методы помогают сделать удаление менее травматичным и сократить период восстановления?



— Сегодня удаление зубов мудрости — это уже не страшная история из прошлого. Современные технологии позволяют сделать процедуру максимально щадящей и предсказуемой.

Во-первых, мы работаем в бинокулярах, то есть в увеличении. Это позволяет видеть мельчайшие детали и удалять зуб максимально аккуратно, не повреждая соседние ткани. Зуб можно разделить на несколько частей и достать их поэтапно, без обширных разрезов и потерь костной ткани.

Во-вторых, при сложных случаях, когда зуб расположен близко к нижнечелюстному нерву, мы используем ортодонтические мини-винты. Сначала вытягиваем зуб вверх с помощью специальной тяги — это занимает около месяца. Зуб немного приподнимается, отходит от нерва и становится подвижным. После этого удаление проходит легко, без риска повредить нерв. И что важно — пациент в этот период не испытывает боли, максимум — лёгкий дискомфорт.

Также не стоит забывать про современную анестезию. Больше всего пациенты боятся укола, но это самый неприятный момент — дальше они чувствуют только давление и лёгкую вибрацию. Болевых ощущений нет. Всё проходит в комфортных условиях, и главное — с индивидуальным подходом.

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— Что важно знать о восстановлении после удаления зуба мудрости, чтобы избежать осложнений?

Самое главное — строго соблюдать рекомендации врача. Именно от этого зависит, насколько быстро и безболезненно пройдёт восстановление.

Вот основные правила:

Первые 2 часа после удаления нельзя ни есть, ни пить — нужно дать ране возможность «запечататься». На неделю исключаем всё, что может вызвать повышение давления и раздражение тканей: спортзал, бани, сауны, алкоголь, курение, даже горячие ванны. Это может привести к кровотечению или образованию гематомы. Не трогайте рану языком, зубочистками, щёткой. Там должен сформироваться кровяной сгусток — это как природная повязка, которая защищает кость. Если его смыть, откроется голая кость, начнётся боль, воспаление, потребуется повторное лечение. Не полощите рот, особенно агрессивно. Это может вымыть сгусток, и процесс заживления резко ухудшится. Антибиотики — только по назначению. Мы прописываем их в случае сложного удаления или риска осложнений. Это не универсальное средство, а инструмент, которым нужно пользоваться правильно. Следите за самочувствием. Если появляется сильная боль, отёк, неприятный запах или температура — нужно срочно обратиться к врачу. Это может быть признаком воспаления.

Важно понимать: у всех людей заживление проходит по-разному. И даже если у друга всё прошло легко — это не значит, что можно расслабиться. Лучше перестраховаться и дать организму время на восстановление.

Если вы чувствуете дискомфорт, связанный с зубами мудрости, собираетесь ставить брекеты или просто хотите убедиться, что «восьмёрки» не несут угрозы — не откладывайте визит к специалисту. В клинике «Ир Дент» работают врачи, которые не просто лечат, но и объясняют. А это, как показывает практика, уже половина успеха.

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