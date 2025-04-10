30-летний житель Ногинска стал первой жертвой из-за атак ИИ

30-летний житель Ногинска внезапно оказался отключён от всей своей цифровой жизни: он потерял доступ к мессенджерам, соцсетям, сервису госуслуг и банковским приложениям. Как рассказал изданию REGIONS специалист по кибербезопасности Алексей Максаков, за атакой стояла система, управляемая искусственным интеллектом, которая буквально за считаные минуты обошла все уровни защиты.

Эксперт пояснил, что основная цель интернет-мошенников — получение доступа к финансовым ресурсам. Ради этого злоумышленники идут на всё: от прямого вмешательства в банковские счета до использования методов психологического давления и шантажа. Сегодня, по его словам, ИИ стал для них незаменимым инструментом — такие системы способны угадывать даже сложные пароли за 10–15 минут, тогда как ранее на это уходили недели.

Максаков указал, что нейросети вроде PassGAN умеют анализировать огромные массивы ранее взломанных паролей и на их основе прогнозировать вероятные комбинации, позволяя легко получить доступ к личным данным пользователей.

Он также обратил внимание на то, что с помощью ИИ даже подросток сегодня может обучить программу генерировать правдоподобные сообщения якобы от банков, друзей или родственников. Подобные письма выглядят настолько реалистично, что отличить их от настоящих практически невозможно.

По мнению эксперта, простая парольная защита больше не обеспечивает надёжности. Всё чаще пользователи переходят на двухфакторную аутентификацию с подтверждением по СМС или телефонному звонку, хотя даже эти меры не дают абсолютной безопасности.

Чтобы минимизировать риски, Максаков рекомендует использовать сложные уникальные пароли, хранить их в надёжных менеджерах, включать многоуровневую защиту и регулярно обновлять программное обеспечение. Он также подчеркнул важность внимательного отношения к входящим сообщениям и ссылкам — даже если они отправлены якобы от знакомых людей.

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