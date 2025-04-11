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Ученая Анна Воробьёва описала границу между миром живых и мертвых

Её исследование показало, что ...

pixabay.com

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Анна Воробьёва из Института археологии РАН провела анализ 126 курганов позднего бронзового и раннего железного веков в Юго-Восточной Прибалтике. Её исследование показало, что архитектура захоронений имела внутреннее зонирование: южная часть символизировала «мир живых», северная — «мир мёртвых».

Работа основана на изучении самбийской и западно-балтийской культур. В первых использовались центральные захоронения с развитой каменной структурой, во вторых — урны с прахом размещались в вытянутых ящиках без централизованных погребений.

Учёная отметила, что большинство вторичных захоронений и каменных вымосток находились на юге, а север часто оставался пустым, за исключением следов костров. Это, по её мнению, отражает мировоззренческое разграничение пространства: души умерших уходили на север, а вход в курган — с юга — символизировал границу между мирами, пишет Исторический журнал "Родина".

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