18 апреля в Татарстане пройдет региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Это ежегодное событие, которое объединяет соискателей и работодателей из разных отраслей промышленности: от малого и среднего бизнеса до больших корпораций. В 2025 году мероприятие проводится в рамках реализации национального проекта «Кадры».

Традиционно в регионе будут работать несколько крупных площадок, на которых порядка 500 работодателей предложат более 10 тысяч вакансий. Среди участников ярмарки АО «Казанский вертолетный завод», Казанский авиационный завод имени С. П. Горбунова – филиал ПАО «Туполев», ФКП «Казанский государственный казенный пороховой завод», ПАО «КАМАЗ», АО «Ремдизель», ПАО «Нижнекамскшина», АО «ТАИФ–НК», ООО «Агрокомплекс «Ак Барс» и др.

На площадках ярмарки карьерные и кадровые консультанты, а также независимые эксперты помогут соискателям наметить наиболее перспективные отрасли для дальнейшего трудоустройства и окажут содействие в планировании карьеры. В рамках мероприятия, помимо представления вакансий ключевых работодателей и презентации возможностей центра занятости, также будут проводиться мастер-классы и тренинги по различным темам, связанным с трудоустройством и карьерным ростом.

Привлеченные эксперты помогут выпускникам, студентам и их родителям определить наиболее перспективные отрасли для дальнейшего трудоустройства, а тем, кто только выбирает свою будущую профессию, – узнать о самых востребованных направлениях.

С 2025 года на площадках ярмарок трудоустройства в рамках регионального этапа впервые пройдет «Фестиваль профессий». Он станет центральным профориентационным мероприятием. Гости ярмарки смогут познакомиться с профессиями, которые не только востребованы сегодня, но и не утратят своей актуальности в будущем.

«Всероссийская ярмарка трудоустройства в Республике Татарстан проходит с 2023 года. С каждым годом количество ее участников растет, расширяется количество площадок, используются интерактивные инструменты диалога между работодателем и соискателем. В 2024 году на ярмарке трудоустройства 600 работодателей представили более 20 тысяч вакансий. Региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» собрал 12 340 человек на 46 площадках», – отмечает министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

Программа мероприятий регионального этапа ярмарки в РТ опубликована

на портале службы занятости.

Федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» пройдет 27 июня. Участники смогут ознакомиться с предложениями работодателей из различных регионов России.