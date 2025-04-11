В Казани на Новосельской открылась новая мечеть «Камиль»

На улице Новосельской, 104а в казанском поселке Мирный сегодня состоится официальное открытие новой мечети под названием «Камиль». Имамом-хатыбом стал муфтий Татарстана Камиль Самигуллин, который лично проведёт первую пятничную молитву. Ожидается, что после намаза мечеть посетит глава республики Рустам Минниханов — он осмотрит здание и пообщается с верующими.

Этот храм станет особенным: на сегодняшний день это единственная мечеть в регионе, которой напрямую руководит муфтий. Ранее Камиль Самигуллин был настоятелем мечети «Тынычлык» в Мирном и Голубой мечети в Казани, но в 2023 году он сложил с себя эти обязанности.

Главным инвестором строительства стал Роберт Миннегалиев, руководитель «Казань Экспо» и бывший председатель правления банка «Ак Барс». Изначально, когда в 2019 году начиналось строительство, мечеть хотели назвать «Мухаммад». Позже, по предложению Миннегалиева, она получила имя «Камиль» — в память о его сыне, который скончался в 2023 году, пишет «БИЗНЕС Online».