Новости Казани
· 16+ · Екатерина Елисеева

В Казани на Новосельской открылась новая мечеть «Камиль»

Этот храм станет особенным

pixabay.com

Подписаться на Дзен.канал

На улице Новосельской, 104а в казанском поселке Мирный сегодня состоится официальное открытие новой мечети под названием «Камиль». Имамом-хатыбом стал муфтий Татарстана Камиль Самигуллин, который лично проведёт первую пятничную молитву. Ожидается, что после намаза мечеть посетит глава республики Рустам Минниханов — он осмотрит здание и пообщается с верующими.

Этот храм станет особенным: на сегодняшний день это единственная мечеть в регионе, которой напрямую руководит муфтий. Ранее Камиль Самигуллин был настоятелем мечети «Тынычлык» в Мирном и Голубой мечети в Казани, но в 2023 году он сложил с себя эти обязанности.

Главным инвестором строительства стал Роберт Миннегалиев, руководитель «Казань Экспо» и бывший председатель правления банка «Ак Барс». Изначально, когда в 2019 году начиналось строительство, мечеть хотели назвать «Мухаммад». Позже, по предложению Миннегалиева, она получила имя «Камиль» — в память о его сыне, который скончался в 2023 году, пишет «БИЗНЕС Online».

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

Правила техосмотра автомобилей в Татарстане в 2025 году: что надо знать

Новости Татарстана

2 часа назад

Региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей»

от сорняков

Лонгриды

день назад

Первые укусы и боррелиоз уже в Казани: что делать и кто в группе риска

Интересное в Казани

3 дня назад

Конкурс "Мисс и Миссис Бизнес Татарстан": Финалисты — бизнеследи, открывающие новые горизонты талантов

тверк обучение для начинающих дома в Москве

Не у нас

день назад

30-летний житель Ногинска стал первой жертвой из-за атак ИИ

Новости Татарстана

день назад

В 49 лет умер известный журналист и телеведущий Радик Фархуллин

Новости Татарстана

день назад

Скоро еще на 2 трассах РТ введут оплату по транспондеру

Новости Татарстана

день назад

Энгель Фаттахов уволен с поста главы района Татарстана

Новости Казани

день назад

В районе Азино образовалась огромная пробка
Новости Казани
день назад

На 3 этап благоустройства Голубых озер потратят 121,5 млн рублей

Тендер был опубликован 8 апреля

Новости Татарстана

34 минуты назад

Татарстанца обвиняют в убийстве инвалида и хищении

Интересное в Казани

9 минут назад

Бомба замедленного действия: казанский стоматолог рассказала, почему 85% людей обречены на удаление зубов мудрости

Не у нас

час назад

Экологи заявили, что звери и птицы часто испытывают состояние опьянения

Не у нас

час назад

Специалисты назвали простой способ улучшить память и поднять настроение
В Казани на Новосельской открылась новая мечеть...
Новости Казани
14 минут назад

В Казани на Новосельской открылась новая мечеть «Камиль»

Новости Казани

2 часа назад

Рязанцев заявил, что казанский «Рубин» может оставить Даку

Не у нас

2 часа назад

В Екатеринбурге башенный кран раздавил рабочего

Новости Татарстана

2 часа назад

22-летняя Загитова рассказала, зачем прошла МРТ
Как казанцы экономят на еде: рассказываем, где ...
Интересное в Казани
4 дня назад

Как казанцы экономят на еде: рассказываем, где взять пиццу дешевле, чем в меню