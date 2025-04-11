Ученые фиксируют смещение Северного полюса

6 апреля 1909 года американский исследователь Арктики Роберт Пири впервые определил координаты Северного полюса — точки на земной поверхности с широтой ровно 90 градусов северной. Он использовал астрономические наблюдения, ориентируясь на положение звёзд, и именно с этого момента началась история научного отсчёта положения полюса.

Сегодня подобные координаты определяются с гораздо большей точностью — благодаря спутниковым технологиям, которые фиксируют даже минимальные гравитационные изменения. Эти данные подтвердили: ось вращения Земли со временем не остаётся неизменной. Она постепенно смещается, что связано с перераспределением масс в недрах планеты.

Помимо глобальных и циклических явлений, таких как прецессия — процесс, при котором земная ось за 26 тысяч лет описывает круг, — существует и менее известное «полярное движение». В его рамках происходит небольшое, но регулярное смещение географических полюсов. Одним из проявлений этого движения является чандлеровское колебание, открытое астрономом Сетом Чандлером: полюса перемещаются примерно на девять метров каждые 433 дня.

Однако учёные также зафиксировали долговременное и устойчивое отклонение оси, направленное в сторону Канады и Гренландии. По оценкам швейцарских геофизиков, к концу XXI века это смещение может достигнуть от 12 до 27 метров по сравнению с координатами 1900 года. Остаётся вопрос: какие последствия может нести этот постепенный сдвиг для планеты в целом, пишет Life.ru.