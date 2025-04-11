В Екатеринбурге башенный кран раздавил рабочего

В Екатеринбурге началась прокурорская проверка после трагического случая на стройплощадке жилого комплекса. Как сообщает агентство «Уральский меридиан» со ссылкой на областную прокуратуру, инцидент произошёл 11 апреля 2025 года на улице Кировоградской.

По предварительной информации, около 11 утра на рабочем упал автокран. Мужчина получил смертельные травмы и скончался на месте.

Прокуратура Орджоникидзевского района займётся проверкой соблюдения правил охраны труда на объекте, а также выяснит, кто именно отвечал за технику безопасности. Кроме того, предстоит установить, был ли погибший официальным сотрудником строительной компании или работал по договору подряда.