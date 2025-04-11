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Археологи доказали роль мамонтов в воспитании детей палеолита

Всего археологи нашли 24 объекта — фрагменты би...

pixabay.com

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На археологическом памятнике Меджибож А, в верховьях Южного Буга, учёные обнаружили древнейшие изделия из мамонтовой кости, которым около 400 тысяч лет. Как отмечается в International Journal of Osteoarchaeology, такие находки значительно старше ранее известных артефактов из слоновой кости, датируемых верхним палеолитом.

Всего археологи нашли 24 объекта — фрагменты бивня, а также предметы из кварца и камня. Одиннадцать из них были обработаны, а три изготовлены с использованием простых технологий — отбойника и наковальни. Из-за хрупкости кости эти изделия вряд ли предназначались для практического использования.

Исследователи полагают, что их могли создавать либо из-за нехватки подходящего камня, либо в качестве детских игрушек и учебных заготовок — чтобы молодёжь могла перенимать навыки взрослых.

Кем именно были создатели находок, пока неизвестно, но они, по мнению учёных, жили задолго до появления Homo sapiens, пишет Исторический журнал "Родина".

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