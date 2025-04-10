Скоро еще на 2 трассах РТ введут оплату по транспондеру

На территории Татарстана уже работают три платные дороги: участок федеральной магистрали М12 «Восток», региональная трасса Алексеевское – Альметьевск и второй этап Вознесенского тракта в Казани. Разбираемся, как устроена система оплаты и сколько времени можно выиграть на этих маршрутах.

М12 «Восток»: путь от Москвы до Казани стал быстрее

Один из первых платных маршрутов в республике — участок М12, протяжённостью 142 километра. Он проходит по территории пяти районов: Кайбицкого, Апастовского, Верхнеуслонского, Лаишевского и Пестречинского.

С декабря 2023 года движение по всей трассе от столицы России до Казани открыто. При средней скорости 110 км/ч и с короткими остановками дорога занимает около 8 часов. По сравнению с альтернативной М7, где путь может растянуться до 12 часов, это ощутимая экономия времени.

На магистрали внедрена система «Свободный поток» — никаких шлагбаумов, номера машин фиксируются камерами, а оплату необходимо внести в течение пяти суток.

Варианты оплаты:

- Через сайт или приложение «Автодор – Платные Дороги»

- С помощью СБП (Системы быстрых платежей)

- Через «СберБанк Онлайн» или терминалы «Элекснет»

- Автоматически через транспондер (если он установлен)

Вознесенский тракт: быстрый маршрут внутри Казани

Новый участок Вознесенского тракта, соединивший проспект Победы с трассой М7, открылся в конце 2024 года. Его длина — 7,6 км. Преодолеть этот отрезок можно всего за 5 минут при допустимой скорости 90 км/ч. По Мамадышскому тракту, особенно в часы пик, путь занимает втрое больше времени.

Как и на М12, здесь действует безбарьерная система оплаты, а внести плату нужно не позже чем через 5 дней после поездки.

Как оплатить:

- Через сайт: введите номер авто и телефона, подтвердите SMS-код и произведите платёж картой.

- Через банк или интернет-банк по реквизитам с сайта.

- В будущем оплату можно будет производить по транспондеру.

Трасса Алексеевское – Альметьевск: новая дорога в южной части республики

Новая региональная дорога протяжённостью 145 км стала платной с 31 марта 2025 года. Она проходит через несколько районов — Алексеевский, Чистопольский, Новошешминский, Черемшанский и Альметьевский.

При скорости 110 км/ч время в пути составляет менее полутора часов, тогда как на бесплатной трассе Р239 на это может уйти более двух часов.

И здесь применяется система «Свободный поток» — номер машины распознаётся камерой, сумма рассчитывается автоматически по категории авто и расстоянию.

Способы оплаты:

- Через сайт: нужно ввести номер автомобиля и телефона, затем подтвердить код из SMS.

- Онлайн через Uniteller — данные карты вводятся на защищённой странице, чек приходит на почту.

- По реквизитам через банк или интернет-банк.

- В будущем появится возможность использовать транспондер.

Платные трассы — это не только экономия времени, но и повышение комфорта поездки. Главное — не забыть внести оплату в срок, пишет «Татар-информ».