В Адмиралтейской слободе может появиться этнодеревня

Институт пространственного планирования Республики Татарстан презентовал раису республики проект создания Центра гостеприимства, культуры и исторической памяти народов Татарстана. Об этом сообщили на официальном сайте учреждения.

По замыслу авторов, новый комплекс разместится в Адмиралтейской слободе — рядом с Зилантовой горой, Свято-Успенским монастырём и территорией, где планируется строительство Соборной мечети.

Проект предусматривает создание этнодеревень с реконструкциями традиционных домов народов республики, ремесленных кварталов с мастерскими и сувенирными лавками, общественного пространства, рыночной площади и выставочного павильона для международных событий. В составе комплекса также запланированы ботанический сад, ферма и зоны для отдыха.

Согласно схеме, представленной Институтом, ключевым элементом станет визит-центр «Татарстан будущего». В его структуру войдут «Шаймиев-центр», музей «Гранд-макет Татарстан», ресторан, экспозиционные пространства и площадь, посвящённая Татарстану.

Также проект включает создание водного парка с самой большой ледовой ареной в городе, набережной, рощей и аптекарским садом.

Ожидается, что путь от центра Казани до комплекса займёт не более десяти минут.