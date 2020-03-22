Казанцев предупреждают о сильном ветре и гололедице

МЧС Татарстана предупреждает жителей о неблагоприятных погодных условиях. Соответствующие оповещения ведомство уже рассылает гражданам.

По данным метеорологов республики, завтра, 23 марта, в Татарстане ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, прогноз распространяется и на Казань. Ночью и днем синоптики прогнозируют гололедицу на дорогах, в отдельных районах возможна метель и гололед.

В ночное время температура воздуха опустится до -6..-11˚, днем столбики термометров покажут -4..+1˚