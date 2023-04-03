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В Татарстане по неизвестным причинам загорелась деревянная колокольня церкви

В Татарстане на территории церкви случился пожар
В Татарстане по неизвестным причинам загорелась деревянная колокольня церкви

Фото: Mash Iptash

В Нижнекамске на территории церкви случился пожар, загорелась деревянная колокольня, информацию подтвержают в ГУ МЧС России по республике.

"Поступило сообщение о горении отдельно-стоящей колокольни на территории церкви", - сообщили в МЧС.

Площадь пожара, по данным ТАСС, составила 15 квадратных метров. Тушили пожар 32 специалиста и 9 единиц специальной техники.

С причинами пожара все сложно: пока они не установлены. По данным Mash Iptash, в здании не было ни электричества, ни газа.

"Людей рядом тоже не было. Причину выясняют", - говорится в сообщении.

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