В Татарстане по неизвестным причинам загорелась деревянная колокольня церкви
Фото: Mash Iptash
В Нижнекамске на территории церкви случился пожар, загорелась деревянная колокольня, информацию подтвержают в ГУ МЧС России по республике.
"Поступило сообщение о горении отдельно-стоящей колокольни на территории церкви", - сообщили в МЧС.
Площадь пожара, по данным ТАСС, составила 15 квадратных метров. Тушили пожар 32 специалиста и 9 единиц специальной техники.
С причинами пожара все сложно: пока они не установлены. По данным Mash Iptash, в здании не было ни электричества, ни газа.
"Людей рядом тоже не было. Причину выясняют", - говорится в сообщении.