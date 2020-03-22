В Татарстане росгвардейцы поймали мужчину, который пытался взять кредит по поддельному паспорту

В Кукморском районе РТ сотрудники ОВО Росгвардии задержали мужчину, который пытался получить кредит по поддельному паспорту.

По данным ведомства, во время патрулирования по закрепленному маршруту росгвардейцы получили информацию с ориентировкой на гражданина, подозреваемого в совершении мошенничества в микрокредитной организации по улице Ленина.

"Сотрудники Росгвардии оперативно приступили к поиску злоумышленника и вскоре заметили похожего по приметам мужчину, который направлялся в сторону вышеупомянутой организации. При проверке документов подозреваемого выяснилось, что данные его личных документов совпадают с указанными в ориентировке. Мужчину задержали и передали полицейским", - рассказали в пресс-службе ведомства.

Задержанным оказался 31-летний ранее судимый за мошенничество местный житель. Выяснилось, что накануне он обратился в данную микрокредитную организацию для оформления кредита. При этом мужчина предъявил поддельный паспорт на чужое имя с вклеенной собственной фотографией. В момент задержания подозреваемый направлялся для получения денег.

В полиции в отношении задержанного решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество».