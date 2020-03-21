Удаленка с огоньком: из-за коронавируса казанцы массово скупают интим-игрушки

Продажи товаров для взрослых в марте выросли на 325% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. К такому выводу пришли аналитики компании Ozon.

Специалисты подчеркивают, что такой тренд связан с сокращением посещения общественных мест на фоне распространения коронавируса и переходом сотрудников многих компаний на «удаленку».

В первую очередь, казанцы запаслись презервативами – продажи в этой категории товаров выросли на 150%. Более чем в 1,3 раза чаще стали покупать интим-игрушки.