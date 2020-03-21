В Татарстане мать избивала шестилетнюю дочь из-за неровного почерка

В Татарстане возбуждено уголовное дело на 37-летнюю жительницу Азнакаевского района, подозреваемую в истязаниях дочери.

По версии следствия, начиная с 2019 года, женщина избивала свою шестилетнюю дочь. Поводом для истязаний становился неровный почерк, неправильно завязанная шапка и другие мелочи, приводившие мать в бешенство.

В полицию с жалобой обратилась бабушка малышка. Сейчас ребенка поместили в социальный приют. Решается вопрос о лишении подозреваемой родительских прав.