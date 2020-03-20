В Татарстане внесен приговор проститутке, укравшей у клиента 280 тысяч

Уроженке Курганской области, занимавшейся в Татарстане проституцией, внесен приговор за кражу денег у клиента.

Как пояснили в прокуратуре РТ, в ночь на 29 октября 2019 года 30-летняя подсудимая, будучи в состоянии алкогольного опьянения, приехала к жителю поселка Ореховка Зеленодольского района для оказания интимных услуг за деньги. Воспользовавшись тем, что последний уснул, женщина похитила у него 280 тысяч рублей и мобильный телефон стоимостью 5 тысяч.

С похищенным злоумышленница с места преступления скрылась. Позже ее задержали. Свою вину она частично признала, но ущерб не возместила. Суд назначил ей наказание в виде двух лет лишения свободы условно, с испытательным сроком два года. Приговор в законную силу не вступил.