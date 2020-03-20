Казанцы скупают спички. В марте в городе отмечен рост продаж

В марте 2020 года продажи спичек в Казани выросли на 7% по отношению к марту прошлого года. Такие данные на основе анализа чеков получил оператор фискальных данных "Такском". Всего было проанализировано более 17 миллиардов кассовых чеков.

По данным ОФД Такском продажи спичек в марте в России в целом выросли на 22% по сравнению с январём 2020 года и на 12% – по сравнению с февралём этого года. А в сравнении с мартом прошлого года, рост составил 11%. Средняя цена в марте составила 9,8 рублей за упаковку, что на 3% больше уровня февраля и марта.

При этом, как отмечают в компании, объемы продаж зажигалок, как и их стоимость, в марте снизились.