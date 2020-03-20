В самолете с с волейболистом казанского "Зенита" Эрвином Нгапетом, у которого нашли коронавирус, летели юные футболисты "Рубина". Об этом сообщает soccer.ru.

"После матча Юношеской футбольной лиги наши игроки летели из Москвы в Казань. Позже в клуб обратились из линейного отдела полиции, куда был доставлен гражданин Франции, зараженный коронавирусом. У наших игроков и тренеров взяли анализы для тестов и попросили находиться дома на карантине. Результаты теста пока неизвестны. Нахождение в одном самолете с зараженным не означает, что другие пассажиры тоже заражены вирусом" - цитирует издание слова пресс-службы футбольного клуба.

Ранее в ФК "Рубин" заявили, что клуб уходит на карантин на пять дней, до 23 марта, академия "Рубина" перешла на дистанционное обучение до 1 апреля. Главный тренер клуба Леонид Слуцкий призвал болельщиков быть "максимально правильными".

"Ситуация действительно очень серьезная. Некоторые считают, что российские власти перестраховываются. На самом деле этого точно нет, потому что у меня достаточно знакомых и в Англии, и в Голландии, где ситуация действительно непростая. Сейчас мы все должны быть максимально правильными, и я призываю всех, у кого есть такая возможность, оставаться дома на карантине и выполнять свои гражданские обязательства. Никто из нас не знает, являемся ли мы не просто больными людьми, а разносчиками этого вируса. Сейчас я присоединяюсь к акции, которая идет – постараться быть на карантине и постараться обезопасить не только себя, но и всех окружающих", - заявил Слуцкий.

