Ученые рассказали, сколько коронавирус живет на различных поверхностях

Ученые выяснили, сколько коронавирус сохраняется на различных поверхностях. Исследователи сравнили, как вызвавший пандемию вирус SARS-CoV-2 и его предшественник SARS-CoV-1 распространяются в разных условиях. Выяснилось, что оба вируса действуют примерно одинаково.

По данным исследования, которое опубликовало издание The New England Journal of Medicine, на большинстве поверхностей данные вирусы живут в течение 72 часов. При этом они лучше сохраняют жизнеспособность на пластике и нержавеющей стали, чем, например, на меди и картоне. При этом в воздухе возбудители заболевания держатся до трех часов: это подтверждает, что коронавирусом можно заразиться воздушно-капельным путем, подытожили специалисты.

Напомним, по данным за 18 марта в России новый вирус выявлен у 147 человек, один случай зафиксирован в Татарстане. Всего в мире заболело более 210 тысяч человек, 8 845 - умерли.