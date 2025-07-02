Эрдоган отметил вклад Минниханова в развитие связей с исламскими странами

Президент Турции Реджеп Эрдоган поблагодарил Раиса Татарстана Рустама Минниханова за активную работу по укреплению сотрудничества России с государствами исламского мира. Об этом сообщила Лилия Галимова, руководитель пресс-службы Раиса РТ, в своем Telegram-канале.

Как стало известно, в то время как Минниханов вел переговоры с турецкими министрами, Эрдоган узнал о его визите в Анкару и лично пригласил его на встречу. Во время беседы он тепло отозвался о визите в Казань на саммит БРИКС и выразил признательность за усилия Татарстана в международной сфере.

По словам Эрдогана, он с уважением следит за деятельностью Минниханова и высоко оценивает его вклад в развитие внешнеполитических связей. Он также отметил, что четверть всех турецких инвестиций в Россию приходится на Татарстан.

Рустам Минниханов поблагодарил турецкого лидера за внимание к межрегиональному взаимодействию. В ходе переговоров стороны обсудили расширение торгово-экономических отношений. Сейчас объем товарооборота между Турцией и Татарстаном оценивается в 5,3 миллиарда долларов. Эрдоган выразил надежду на дальнейшую поддержку со стороны Минниханова в реализации совместных проектов.

Источник: Татар-информ