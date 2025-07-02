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Африканские страны становятся новыми туристическими направлениями для россиян

В последние годы российские туристы все чаще вы...

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В последние годы российские туристы все чаще выбирают для отдыха страны Африки, такие как Танзания, Кения, Сейшельские острова, Тунис и Южно-Африканская Республика (ЮАР), отмечается в сообщениях «Газеты.Ru».

По данным издания, в 2024 году количество российских туристов, посетивших Танзанию, увеличилось на 159%, Кению — на 141%, а Сейшелы — на 71%. Египет, несмотря на традиционную популярность, также показал рост на 60%. В 2025 году наблюдается продолжение этой тенденции: спрос на Тунис вырос на 20%, ЮАР — на 36%, Кению — на 46%, Сейшелы — на 60%.

Большинство туристов отправляются в Африку из Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи. Среди африканских направлений Египет остается наиболее доступным по стоимости: средняя цена билета в одну сторону составляет около 37 700 рублей.

Эксперты связывают рост интереса к африканским странам с их уникальной природой, разнообразием культур и возможностью для активного отдыха. Однако они также отмечают, что отсутствие прямого авиасообщения с некоторыми странами, такими как ЮАР, может сдерживать дальнейший рост турпотока.

Таким образом, африканские направления становятся все более привлекательными для российских туристов, предлагая разнообразные возможности для отдыха и новых впечатлений.

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