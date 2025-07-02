Каждая третья компания Казани собирается увеличить зарплаты сотрудникам

Согласно данным сервиса SuperJob, около 30% казанских компаний планируют в ближайшее время пересмотреть в сторону увеличения заработные платы своих сотрудников.

При этом 56% работодателей сообщили, что уже поднимали оклады в последние шесть месяцев. Еще 27% индексировали зарплаты от полугода до года назад. Лишь 4% предприятий не пересматривали уровень оплаты труда более двух лет.

HR-специалисты отметили, что в июне текущего года только 3% компаний в Казани допускали задержки зарплат. Самый высокий показатель по этому критерию был зафиксирован в марте — тогда о задержках сообщили 7% организаций.

По информации Росстата, на конец мая 2025 года общая сумма задолженности по заработной плате в России составила 1,7 миллиарда рублей.

Источник: Реальное время