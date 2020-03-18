На днях жители Ново-Савиновского района Казани обратились в редакцию ProKazan.ru.

Они сообщили о двойных платежках за обслуживание домофонов, которые они вынуждены оплачивать. По их словам, в начале года в их счет-фактурах от "Управляющей компании "Уютный дом" появилась графа "домофон", хотя до этого несколько лет подряд она отсутствовала, и обслуживание домофона граждане оплачивали по отдельной квитанции от компании "Метаком". Теперь же им приходится дважды платить за домофон.

Кто прав, а кто виноват, что делать казанцам, оказавшимся в подобной ситуации, — в материале ProKazan.ru.

Корреспондент ProKazan.ru связался с юристом компании "Метаком" и выяснил, что произошло. По мнению представителя компании, действия "Управляющей компании "Уютный дом" являются незаконными.

Компания ООО "Метаком" основана в 1995 году. Она специализируется на производстве и поставке оборудования систем контроля и управления доступом. Ею руководит бизнесмен Ринат Газизьянов (на фото).

В информационном письме к абонентам компании "Метаком" директор Ринат Газизьянов призывает "не поддаваться на провокации нечистоплотных коммунальщиков". Он подметил, что "УК "Уютный дом" до сих пор не обратилась к ним с исковым заявлением.

Как сообщил специалист юридического отдела компании, "Метаком" обслуживает домофоны около 100 домов Ново-Савиновского района города на протяжении нескольких лет. Жители оплачивают услугу по индивидуальным платежным документам (квитанциям) согласно заключенным договорам. Никаких жалоб на обслуживание от клиентов компания не получала.

В январе 2020 года оборудование компании "Метаком" начали демонтировать, а на подъездах домов Ново-Савиновского района появились объявления, в которых говорилось, что жильцы данных домов отныне должны оплачивать услугу "Управляющей компании "Уютный дом", а не ООО "Метаком". В объявлениях также было указано, что предыдущие договоры с другими организациями, такими как ООО "Контроль", ООО "КДК", тоже теряют силу, и оплата за обслуживание домофонов теперь будет включена в счет-фактуру.

Юрист отметил, что действия со стороны "Уютного дома" расцениваются как незаконные:

"Данные действия ООО "УК "Уютный дом" являются рейдерским захватом, "переделом" бизнеса, вопиющим нарушением прав предпринимателей".

Он также привел статьи Жилищного кодекса Российской Федерации, на основании которых их компания осуществляет деятельность.

"Согласно части 1 статьи 162 ЖК РФ при выборе управляющей организации общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме с каждым собственником заключается договор управления на условиях, указанных в решении данного собрания.

В соответствии с частью 3 статьи 162 ЖК РФ существенными условиями договора управления многоквартирным домом являются: состав общего имущества многоквартирного дома, в отношении которого будет осуществляться управление и адрес такого дома, перечень услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, порядок изменения такого перечня, а также перечень коммунальных услуг, которые предоставляет управляющая организация.

Отношения по содержанию общего имущества регулируются правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 N 491 (далее - Правила), в силу пункта 7 которых состав общего имущества определяется собственниками помещений в многоквартирном доме".

По закону жильцы на общем собрании должны устанавливать перечень услуг и работ, условия их оказания и выполнения, отметил юрист компании. Перечень услуг не был установлен, поэтому нужно ориентироваться на минимальный перечень услуг и работ, указанных в постановлении Правительства РФ от 03.04.2013г. № 290.

При этом не включенные в данный перечень работы производятся управляющей компанией исключительно по решению общего собрания. Услуга "домофон" не входит в состав минимального перечня, следовательно, должна оказываться только по решению общего собрания жителей, заключил специалист компании.

Общих собраний собственников помещений по вопросам смены обслуживающей организации и включения системы домофон в состав общего имущества не проводилось.

Однако директор ООО "УК "Уютный дом" считает домофоны общедомовым имуществом, при том что данное оборудование отсутствовало в проектах домов, не включено в договоры управления в качестве такового, а также не включалось в состав общего имущества собранием собственников, продолжил юрист.

Специалист компании также предупредил жителей, что в случае, если домофоны будут относиться к общедомовому имуществу, плата за их содержание и ремонт будет рассчитываться на 1 квадратный метр площади квартиры. Соответственно, жители будут оплачивать большую сумму, чем сейчас. В настоящее время "Метаком" взимает определенную сумму с одной квартиры. В настоящее время плата за домофон начисляется в размере 27 рублей с квартиры, а не с квадратного метра, подметил юрист.

Корреспонденту ProKazan.ru удалось связаться с представителями компании "Уютный дом" и узнать мнение второй стороны.

"Управляющая компания "Уютный Дом" создана в 2006 году.

С момента образования ее возглавляет депутат Казанской городской Думы Марат Нуриев (на фото).

Начальник юридического отдела "Управляющей компании "Уютный дом" был краток и попросил игнорировать платежки, приходящие жильцам от компании "Метаком":

"Мы давали объявления, разъясняли жильцам ситуацию. Оплачивать услугу нужно по единой счет-фактуре. Домофон — это общедомовое имущество. Управляющая компания несет ответственность за обслуживание домофонов с момента издания закона об общедомовом имуществе. Сложившаяся ситуация — это, конечно, наше упущение. Другие компании, в том числе "Метаком", самовольно подключились, самовольно взимают плату за эксплуатацию домофонов с жителей Казани. Договора, заключенные с "Метакомом", незаконны, собирать с жильцов средства они не имеют права. Фактуры, исходящие от "Метакома", следует игнорировать".

Жителям Ново-Савиновского района остается только ждать судебных разбирательств между компаниями, а пока оплачивать двойные счета за домофон.