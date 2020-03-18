Минобрнауки РТ: переход вузов на дистанционное обучение не скажется на зарплатах и стипендиях

Переход вузов Татарстана на дистанционное обучение не скажется на зарплатах сотрудников и стипендиях студентов. Об этом сообщают в Министерстве образования и науки РТ со ссылкой на слова министра науки и высшего образования Валерия Фалькова.

"Все социальные права студентов и сотрудников университетов, в первую очередь, преподавателей, должны быть защищены в полном объеме. Дистанционное обучение - не причина для изменения оплаты труда" - приводят цитату Фалькова в министерстве.

Напомним, что с завтрашнего дня на дистанционное обучение переходит Казанский федеральный университет, аналогичное сообщение появилось на сайте КНИТУ-КАИ, также о карантине заявил челнинский вуз.