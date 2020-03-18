Казанские отели разрешили без штрафов отменять бронирование из-за коронавируса

Казанские отели разрешили туристам отменять бронирование без сборов и штрафов. Такое решение принято в связи с распространением коронавируса, рассказали в мэрии города.

"Планировавшие приехать в Казань туристы могут любым образом изменять и отменять уже оформленные индивидуальные бронирования, в том числе предоплаченные, без каких-либо сборов со стороны отелей. Отменить бронирование необходимо до 30 апреля и не позже, чем за 24 часа до прибытия" - значится в сообщении.

Кроме того, в отелях для безопасности гостей используют чистящие средства с определенными характеристиками, поддерживают чистоту, устанавливают бактерицидные облучатели-рециркуляторы закрытого типа в общественных зонах, обеспечивают средства для регулярного мытья рук.

Напомним, ранее Госкомитет республики по туризму заявил, что Казань открыта для гостей, а культурные и развлекательные учреждения продолжают работать. Однако часть учреждений уже заявили, что временно закрываются на карантин. В их числе - татарский театр оперы и балета имени Мусы Джалиля, театр имени Камала и другие.