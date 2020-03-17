В Казани из-за коронавируса не закрывают музеи и развлекательные центры

Госкомитет РТ по туризму сообщил, что Казань "открыта" для гостей.

"Все туристические центры, музеи, кафе, рестораны, гостиницы, театры и развлекательные центры открыты для всех посетителей. <...> Впереди школьные каникулы, майские праздники и летний сезон и мы ждем большое количество гостей из российских регионов. <...> Все предприятия туристической отрасли окажут высочайший уровень гостеприимства" - пишут в пресс-службе Комитета.

Напомним, что с 15 марта в Татарстане установлен особый санитарно-эпидемиологический режим. В это время в республике ограничены культурные и спортивные мероприятия. Часть из них пройдет без зрителей, другие перенесут на более поздний срок.

Ранее Всемирная организация здравоохранения рассказала, чем пользоваться безопаснее в связи с коронавирусом: деньгами или банковскими картами.



