В Минздраве РТ рассказали о состоянии здоровья гражданина, госпитализированного с коронавирусом

Сегодня, 17 марта, в Татарстане был выявлен случай заболевания коронавирусом.

Как пояснили в Минздраве республики, случай является завозным. Гражданин прибыл в РТ из-за рубежа, по прилету его направили на карантин. Проведенные анализы дали основания для госпитализации в Республиканскую клиническую инфекционную больницу.

"Состояние на данный момент ближе к удовлетворительному, температуры нет. Находится под наблюдением врачей"- прокомментировали в Минздраве РТ ситуацию.

Напомним, что в целом в России на сегодняшний день зарегистрировано 114 случаев заболевания. В Татарстане с 15 марта введен особый санитарно-эпидемиологический режим, перенесены культурные и спортивные мероприятия.