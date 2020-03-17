«Если меня пропустят - будет чудо»: жительница Казани не может вернуться домой из-за коронавируса

Ранее у нашей редакции вышел материал, в котором иммигрировавшие казанцы рассказали, как борются с коронавирусом за рубежом. Однако не все россияне на данный момент находятся за границей по собственной воле. Многие граждане не могут вернуться домой из-за карантина и приостановки авиа- и железнодорожного сообщения между странами.

Кристина находится в Казахстане с 7 марта. Девушка отправилась туда по работе и должна была вернуться в Россию 21 марта. Однако 16 марта указом президента в Казахстане введено чрезвычайное положение: ограничен въезд и выезд из страны, повышены меры по защите и здоровью граждан, в стране отменены массовые мероприятия и усилен карантин.

«Так как я гражданка РФ, я не переживала, что не смогу вернуться домой. Я думала, что в любом случае мне помогут в российском посольстве. Вчера у моих коллег стали отменять самолеты в Россию, колл-центры авиакомпаний были постоянно заняты, я стала беспокоиться. Так как у меня куплен билет на поезд, я решила перепроверить, смогу ли я уехать. Я поехала на вокзалы в Алматы, чтобы узнать, могу ли я пересечь границу. Там мне сказали, что граница закрыта, а поезда не ходят», - рассказала Кристина.

После этого девушка позвонила в консульство России, однако и там ей ответили, что ничем не могут помочь:

«В консульстве мужчина безапелляционным голосом ответил, что уехать я никак не смогу и должна находиться на территории Казахстана до окончания карантина. На это я ему сказала, что являюсь гражданкой РФ. Но, по его словам, это неважно, правило действует для всех. Мне сказали, что я могу попробовать пересечь границу на машине, но, если меня пропустят - это будет чудо».

На сайте МИД РФ сказано, что пересечение российско-казахстанской границы по «внутренним» документам - паспорту гражданина Российской Федерации и свидетельству о рождении для россиян, не достигших 14 лет, - временно запрещено. При этом, посольство РФ в Казахстане сообщило, что все перемещения россиян в республику и обратно с 16 марта вполне возможны. Для этого им нужно предъявить загранпаспорт РФ, никакая виза по-прежнему не требовалась:

«Исключение составляют российские граждане, находящиеся в настоящее время на территории Казахстана. Они могут беспрепятственно возвратиться в Россию с тем документом, по которому совершался выезд», - гласит сообщение на официальном сайте.

Однако по словам Кристины, посольство никак не реагирует на ее звонки и сообщения:

«Мне даже договорить не дали. Как услышали, что я гражданка РФ и нахожусь в Казахстане, сразу сказали звонить в консульство. Я говорю, что звонила, мне не помогли, они лишь отвечают, что ничем не могут помочь».

С такой же проблемой столкнулись еще тысячи россиян. Люди уже несколько дней не могут покинуть Францию, Испанию, Словакию и ряд других стран. Накануне, 16 марта, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась о россиянах, находящихся на данный момент за границей:

«Получаем сотни, я думаю, что уже и тысячи обращений людей. Кто-то не может пересечь границы, речь идет о фурах торговых на пространстве Евросоюза. Кто-то не может выехать с территории Италии. Потому что часть семьи с российскими паспортами, часть семьи с итальянскими только паспортами. Кто-то застрял – Молдавия, Узбекистан, в связи с отменой рейсов и, в частности, по Узбекистану сейчас наше посольство занимается составлением списков и вопросами выезда наших граждан. По Молдавии только будем решать. Уже посольство этим вопросом занимается. Вот это то, чем мы сейчас занимаемся. Чем занимаются МИД и наши посольства», - заявила Захарова.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

Корреспондент ProKazan.ru связался с представительством МИД России в городе Казани и узнал, что делать жителям города, которые не могут вернуться домой из-за ограничений авиасообщения и закрытия границ.

Представитель ведомства сообщил, что согласно распоряжению, вышедшему накануне, с 18 марта до 1 мая будет временно ограничен въезд в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе прибывающих с территории Белоруссии, а также ее граждан:

«Согласно этому документу, никаких препятствий для возвращения граждан России на данный момент нет», - сообщил кратко представитель казанского МИД.

Ограничения не коснутся водителей грузовиков, дипломатов, сотрудников консульств, членов официальных делегаций и экипажей воздушных и морских судов.

По данным ведомства, россиянам, оставшихся за границей без финансовой поддержки, будет оказана помощь. Также будут приложены все усилия для скорого возвращения людей на Родину.

Помимо этого, Ростуризм совместно с ассоциацией «Турпомощь» организовали круглосуточную горячую линию для находящихся за рубежом российских путешественников:

8-499-678-12-03, круглосуточно;

8-915-117-04-51 с понедельника по пятницу, с 10 до 19:00.

Также Ростуризм разрабатывает форму обратной связи, которая должна заработать в самое ближайшее время.