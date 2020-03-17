Казанский федеральный университет из-за коронавируса перейдет на дистанционное обучение

Казанский федеральный университет временно переводит студентов на дистанционное обучение. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

"С 19 марта 2020 года КФУ переходит к реализации образовательной деятельности исключительно в электронной информационно-образовательной среде на период усиления мер по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-NCOV)"- значится в сообщении.

Учебный процесс будет проходить в дистанционном формате, который не предполагает общения педагогов и студентов.

"Отметим, что никакой речи о каникулах не идет. Учебный процесс на период усиления мер по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции будет проходить без потери академических часов. Образовательные программы будут реализованы в полном объеме. Занятия, проведение которых невозможно без специализированных аудиторий и оборудования, состоятся по специальному расписанию после окончания периода профилактики" - утончили в пресс-службе учебного заведения.

О дате окончания карантина пока не сообщается, предположительно, он продлится три недели.