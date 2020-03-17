Из-за коронавируса в Татарстане запретили кальяны

В Татарстане из-за коронавируса под запрет попали кальянные и ночные клубы. Об этом сообщается в решении санитарно-противоэпидемической комиссии Кабмина РТ.

"Вводится запрет на применение кальяна как одного из источников распространения вирусных инфекций во всех заведениях", - уточнила Лилия Галимова изданию "Интерфакс-Поволжье".

Также на данный момент решается вопрос о временном закрытии авиарейсов из Татарстана за рубеж и обратно, включая страны СНГ.

Ранее Госкомитет РТ по туризму сообщал, что коронавирус не повлияет на работу музеев и культурных центров.