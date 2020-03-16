Авария спровоцировала огромную пробку на Аракчинском шоссе

На Аракчинском шоссе вечером 16 марта произошло ДТП, которое на несколько часов практически парализовало движение.

По информации очевидцев, авария произошла около 18:30, участниками ДТП стали "Шевроле Авео" и детище корейского автопрома. На кадрах авария выглядит довольно внушительно. Как утверждают свидетели происшествия, погибших нет.

"всё такое жутко искареженное.."

"там покасательно крылья разорваны в хлам колеса вывернуть по этому так кажется"

"авео оттащили на обочину кореец не может двигаться рычаг оторвало ща более-менее стало" - делятся казанцы наблюдениями. (орфография и пунктуация авторов сохранена)

Из-за ДТП на шоссе порядка трех часов держался затор. Пробки, по данным Яндекс.Навигатора, в это время достигали 6 баллов.