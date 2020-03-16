За сутки в России число заболевших коронавирусом выросло на 30 человек

Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 30 и достигло 93 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову.

"В Российской Федерации на текущий момент с учетом статистики сегодняшнего дня зафиксировано 93 заболевших, из них четыре выздоровели и выписаны. 79 человек находятся в стационаре, у 57 из них заболевание протекает в легкой форме, без каких-либо симптомов", - цитирует Голикову издание.

По ее словам, только два человека находятся в состоянии средней тяжести из-за незначительной одышки. Все госпитализированные были помещены в инфекционные боксы, определен круг лиц, с которыми они контактировали в России. Их сейчас лабораторно обследуют.

Также Голикова отметила, что медицинские организации во всех субъектах России имеют двухнедельный запас лекарств и средств индивидуальной защиты.