Спасатели Казани за сутки вытащили из-подо льда четверых человек

11 марта специалисты МЧС России в Казани трижды выезжали на спасение людей, провалившихся в водоемы.

По данным ведомства, утром по системе 112 поступил сигнал о том, что в воде около Ленинской дамбы плавает тело человека. Спасатели обнаружили в трех метрах от берега женщину 1962 года рождения, ее вытащили, обогрели, оказали первую помощь и передали медикам. Как пояснила пострадавшая, она прогуливалась по берегу, поскользнулась и упала в воду.

Около часа дня поступили сообщения сразу о двух аналогичных инцидентах. В поселке Аракчино мужчина провалился под лед Волги, смог выбраться и лег на лед. По словам граждан, сообщивших в МЧС о происшествии, была угроза повторного провала. Мужчину доставили на берег и передали врачам скорой помощи.

В это же время на реке Казанка напротив стадиона "Ак Барс Арена" мужчина катался на лыжах и провалился под лед. Ему на помощь поспешил другой гражданин, который тоже провалился. Пострадавших вытащили и передали медикам.