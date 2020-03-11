Из-за подъема Свияги в Татарстане подтопило два моста

Утром 11 марта в МЧС РТ поступило сообщение о подтоплении двух мостов в результате подъема воды в реке Свияга.

По данным пресс-службы ведомства, произошло подтопление двух низководных мостов у населённых пунктов Буинского района - Кият (высота перелива 30 сантиметра) и Черки Кильдуразы (высота перелива 54 сантиметра).

Объездные пути предусмотрены, жизнедеятельность населения не нарушена. Противопожарное, продовольственное и медицинское обеспечение населения предусмотрены, отмечают в пресс-службе ведомства.

