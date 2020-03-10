В Татарстане МЧС с прожектором и сиреной искали заблудившегося в тумане рыбака

75-летний житель Татарстана ушел на рыбалку и заблудился в тумане. Как сообщают в МЧС, пенсионер вышел из села Антоновка Камско-Устьинского района, шел по льду Волги, а когда решил вернуться обратно, то попал в туман и потерял направление движения.

"Наш герой теряет ориентацию (в хорошем смысле) и звонит... Нет, не в МЧС. Песня мамонтёнка чуть было обрела реального исполнителя. Он звонит... Нет, не маме. Жене. Жена услышала мужа, умножила его гипертонию на свою женскую судьбу и позвонила 112" - прокомментировали событие в пресс-службе МЧС РТ.

Спасатели на судне на воздушной подушке добрались до предполагаемого местонахождения рыбака, включили сирену и прожектор. На световые и звуковые сигналы отреагировал заблудившийся пожилой мужчина, его доставили на берег.

Напомним, ранее в Тетюшском районе под лед провалились трое мужчин на мотоцикле, а Лаишевском районе мужчина упал в реку с мотовездехода и сломал руку.