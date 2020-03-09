В Тетюшском районе спасатели помогли троим мужчинам, провалившимся под лед

В Тетюшском районе недалеко от пристани застряли на льдине трое мужчин. Об этом сообщает ГУ МЧС России по РТ.

Инцидент произошел сегодня утром, 9 марта. В дежурную часть поступил звонок о том, что трое мужчин провалились под лед на реке Волге. Также уточнялось, что они были на мотоцикле. До приезда спасателей они смогли самостоятельно выбраться из воды. Однако из-за полыньи пострадавшие не могли добраться до берега. Сотрудник ГИМС на аэросанях снял мужчин с льдины и передал бригаде скорой помощи. Пострадавшие от медицинской помощи отказались.

Напомним, ранее в Лаишевском районе мужчина на вездеходе провалился в реку. Во время падения с транспортного средства мужчина получил перелом руки легкой степени тяжести.