В Татарстане мужчина на вездеходе провалился в реку и сломал руку

В Лаишевском районе мужчина провалился под лед и получил травмы.

Как сообщают в МЧС РТ, 4 марта в 8:45 на Волге вблизи села Тетееево мужчина 1983 года рождения провалился на мотовездеходе в воду. Инцидент произошел на расстоянии 1,5 километров от берега.Во время падения с транспортного средства мужчина получил перелом руки легкой степени тяжести.

На место происшествия прибыли инспекторы Рыбнадзора и спасатели, которые в это время патрулировали акваторию Волги. Пострадавшему оказали первую доврачебную помощь и доставили на берег, где передали медикам «скорой помощи». Причина происшествия устанавливается.