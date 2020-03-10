Жительница Казани зарезала 60-летнего приятеля во время празднования 8 Марта

Вечером 8 марта в поселке Дербышки города Казань найдено тело 60-летнего мужчины с двумя колото-резаными ранениями в области спины. Об этом сообщает СУ СКР по РТ.

Задержана 49-летняя знакомая пострадавшего, которая полностью признала свою вину. Вместе с супругом она пришла в гости к потерпевшему. После распития алкоголя между мужчинами завязалась драка, в которую вмешалась обвиняемая и нанесла смертельные ранения хозяину дома.

«В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается», — сообщили в ведомстве.

Напомним, что недавно, находясь в алкогольном опьянении, казанец избил свою подругу до смерти. По данному факту возбуждено уголовное дело.